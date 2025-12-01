Preço de Tanuki hoje

O preço ao vivo de Tanuki (TANUKI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TANUKI para USD é de -- por TANUKI.

Tanuki ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,850, com um fornecimento em circulação de 1.00B TANUKI. Nas últimas 24 horas, TANUKI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00379147, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TANUKI movimentou-se 0.00% na última hora e +5.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tanuki (TANUKI)

Capitalização de mercado $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

