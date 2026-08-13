Qual é o preço em tempo real de Super Useless Token hoje?

O preço atual de Super Useless Token está em R$0.0050502156567016368000, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SUT?

SUT foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Super Useless Token está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SUT está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SUT está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Super Useless Token?

Com uma capitalização de mercado de R$172310.84873293299000, Super Useless Token ocupa a posição #8234, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SUT tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Super Useless Token se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$2.34344658430175859000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SUT?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (34120000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Play To Earn,Breeding,Gaming Utility Token e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.