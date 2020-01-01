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Principais tokens de Breeding por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Breeding. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8607
+0.19%
-6.08%
-2.27%
$ 149.25M
$ 69.86K
2
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0.910258
-0.40%
+0.07%
+77.74%
$ 6.54M
$ 63.00K
3
CryptoZoon
CryptoZoon
ZOON
$ 0.00071261
+0.02%
0.00%
-0.31%
$ 608.21K
$ 9.21K
4
Kibble
Kibble
KIBBLE
$ 0.00084939
-0.01%
+0.01%
+0.46%
$ 285.60K
$ 1.10K
5
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
6
Alpaca City
Alpaca City
ALPA
$ 0.01027163
0.00%
--
-14.96%
$ 193.82K
$ 8.00
7
Playermon
Playermon
PYM
$ 0.00031472
+0.03%
-0.01%
-28.23%
$ 165.63K
$ 2.06K
8
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1.27
-0.78%
-0.00%
-6.62%
$ 121.85K
$ 32.47
9
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
$ 0.00024275
0.00%
--
-32.96%
$ 78.50K
$ 1.72
10
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.866E-5
-0.01%
-1.50%
+4.50%
$ 53.09K
--
11
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+0.59%
$ 35.80K
$ 0.03
12
Super Useless Token
Super Useless Token
SUT
$ 0.00100784
0.00%
--
0.00%
$ 34.39K
$ 1.98

Perguntas frequentes

O que são tokens de Breeding e por que são populares?
Tokens de Breeding representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $157.56M.
Qual é o token de Breeding com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Breeding acompanhados na MEXC, FP apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.07% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Breeding existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Breeding, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Breeding incluem AXS, FP, ZOON. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Breeding?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Breeding é de aproximadamente $157.56M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Breeding, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.