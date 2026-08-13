Preço de SpookySwap hoje

O preço ao vivo de SpookySwap (BOO) hoje é $ 0.00426089, com uma variação de 10.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOO para USD é de $ 0.00426089 por BOO.

SpookySwap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,931, com um fornecimento em circulação de 7.26M BOO. Nas últimas 24 horas, BOO foi negociado entre $ 0.0037426 (mínimo) e $ 0.00426135 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.291543, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOO movimentou-se -0.00% na última hora e -23.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 118.72.

Informações de mercado de SpookySwap (BOO)

Capitalização de mercado $ 30.93K$ 30.93K $ 30.93K Volume (24h) $ 118.72$ 118.72 $ 118.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.93K$ 30.93K $ 30.93K Fornecimento Circulante 7.26M 7.26M 7.26M Fornecimento total 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

A capitalização de mercado atual de SpookySwap é $ 30.93K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 118.72. A oferta em circulação de BOO é 7.26M, com um fornecimento total de 7259209.704704001. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.93K.