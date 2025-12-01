Preço de SPACEDOGE hoje

O preço ao vivo de SPACEDOGE (SPDG) hoje é --, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPDG para USD é de -- por SPDG.

SPACEDOGE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 163,765, com um fornecimento em circulação de 49.30B SPDG. Nas últimas 24 horas, SPDG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPDG movimentou-se -0.26% na última hora e +5.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SPACEDOGE (SPDG)

Capitalização de mercado $ 163.77K$ 163.77K $ 163.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 163.77K$ 163.77K $ 163.77K Fornecimento Circulante 49.30B 49.30B 49.30B Fornecimento total 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

A capitalização de mercado atual de SPACEDOGE é $ 163.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPDG é 49.30B, com um fornecimento total de 49302458046.51511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 163.77K.