Preço de Runwago hoje

O preço ao vivo de Runwago (RUNWAGO) hoje é $ 0.00210963, com uma variação de 6.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUNWAGO para USD é de $ 0.00210963 por RUNWAGO.

Runwago ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 108,181, com um fornecimento em circulação de 51.28M RUNWAGO. Nas últimas 24 horas, RUNWAGO foi negociado entre $ 0.00209812 (mínimo) e $ 0.00226209 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.968981, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RUNWAGO movimentou-se -0.22% na última hora e -5.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 126.75.

Informações de mercado de Runwago (RUNWAGO)

Capitalização de mercado $ 108.18K$ 108.18K $ 108.18K Volume (24h) $ 126.75$ 126.75 $ 126.75 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 210.97K$ 210.97K $ 210.97K Fornecimento Circulante 51.28M 51.28M 51.28M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Runwago é $ 108.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 126.75. A oferta em circulação de RUNWAGO é 51.28M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 210.97K.