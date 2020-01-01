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Principais tokens de Move To Earn por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Move To Earn. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00651765
-0.01%
-0.04%
-6.72%
$ 20.28M
$ 4.20M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00861255
-0.01%
-0.06%
-3.91%
$ 6.98M
$ 65.76K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035267
+0.07%
+0.02%
-8.21%
$ 4.72M
$ 30.29K
4
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
5
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00716638
+0.13%
-0.01%
-4.00%
$ 1.35M
$ 36.81K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.0009839
-0.07%
-0.07%
+2.17%
$ 1.13M
$ 59.34K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
0.00%
$ 902.74K
--
8
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016432
-0.71%
+0.01%
-2.85%
$ 755.85K
$ 1.91M
9
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.00994868
+0.34%
+0.03%
-9.31%
$ 497.51K
$ 277.93
10
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00114287
-0.03%
0.00%
-8.38%
$ 242.24K
$ 85.40
11
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.00023439
-0.42%
-0.00%
-0.98%
$ 234.40K
$ 17.07K
12
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013564
-0.14%
-0.01%
+0.62%
$ 222.12K
$ 312.65
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00014478
+0.01%
+0.06%
+23.72%
$ 137.24K
$ 1.83K
14
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00121694
-0.06%
-0.02%
-60.88%
$ 117.15K
$ 115.88
15
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00211266
-0.05%
--
-2.95%
$ 108.33K
$ 264.04
16
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.01537622
-0.06%
+0.02%
+9.45%
$ 46.07K
$ 712.84K
17
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.46E-6
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 14.62K
--
18
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9.614E-5
0.00%
+0.10%
+4.53%
$ 9.61K
--
19
Force
Force
FRC
$ 0.0002165
0.00%
-0.37%
-0.64%
--
$ 15.73M
20
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004824
+0.21%
-0.14%
+0.06%
--
$ 122.75M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Move To Earn e por que são populares?
Tokens de Move To Earn representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $39.14M.
Qual é o token de Move To Earn com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Move To Earn acompanhados na MEXC, IZE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 22.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Move To Earn existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Move To Earn, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Move To Earn incluem GMT, GRND, SWEAT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Move To Earn?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Move To Earn é de aproximadamente $39.14M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Move To Earn, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.