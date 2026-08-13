Qual é o preço atual de Root Edge?

Root Edge está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 7.35% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como ROOTAI se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 7.35% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se ROOTAI está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Root Edge está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications, ROOTAI demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Root Edge hoje?

A capitalização de mercado de R$299656.61217944400000 coloca ROOTAI no ranking #6701, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente ROOTAI está sendo negociado?

Root Edge gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de ROOTAI?

Com 979999999.15862 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.