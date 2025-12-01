Preço de Rhetor hoje

O preço ao vivo de Rhetor (RT) hoje é $ 0.00476186, com uma variação de 1.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RT para USD é de $ 0.00476186 por RT.

Rhetor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,768,188, com um fornecimento em circulação de 1000.00M RT. Nas últimas 24 horas, RT foi negociado entre $ 0.00467512 (mínimo) e $ 0.00497545 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02402558, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00458903.

No desempenho de curto prazo, RT movimentou-se -0.52% na última hora e -23.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rhetor (RT)

Capitalização de mercado $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,499.88207 999,999,499.88207 999,999,499.88207

