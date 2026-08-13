Preço de Pixie Dust hoje

O preço ao vivo de Pixie Dust (DUST) hoje é $ 0.03743876, com uma variação de 3.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUST para USD é de $ 0.03743876 por DUST.

Pixie Dust ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,177, com um fornecimento em circulação de 2.69M DUST. Nas últimas 24 horas, DUST foi negociado entre $ 0.03509845 (mínimo) e $ 0.03893648 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.084, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0282985.

No desempenho de curto prazo, DUST movimentou-se -- na última hora e +15.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.99K.

Informações de mercado de Pixie Dust (DUST)

Capitalização de mercado $ 105.18K$ 105.18K $ 105.18K Volume (24h) $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Fornecimento Circulante 2.69M 2.69M 2.69M Fornecimento total 98,529,064.0 98,529,064.0 98,529,064.0

A capitalização de mercado atual de Pixie Dust é $ 105.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.99K. A oferta em circulação de DUST é 2.69M, com um fornecimento total de 98529064.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.69M.