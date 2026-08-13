Preço de OffChain hoje

O preço ao vivo de OffChain (OFFCHAIN) hoje é $ 0, com uma variação de 3.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OFFCHAIN para USD é de $ 0 por OFFCHAIN.

OffChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 109,610, com um fornecimento em circulação de 999.98M OFFCHAIN. Nas últimas 24 horas, OFFCHAIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OFFCHAIN movimentou-se -1.22% na última hora e +13.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.64K.

Informações de mercado de OffChain (OFFCHAIN)

Capitalização de mercado $ 109.61K$ 109.61K $ 109.61K Volume (24h) $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 109.61K$ 109.61K $ 109.61K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

A capitalização de mercado atual de OffChain é $ 109.61K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.64K. A oferta em circulação de OFFCHAIN é 999.98M, com um fornecimento total de 999979762.728298. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 109.61K.