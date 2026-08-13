Qual é o preço atual de OCEAN?

OCEAN está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 7.15% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de OCEAN é de R$, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de OCEAN hoje?

A capitalização de mercado está em R$3191093.00892965781000, colocando o ativo no #3343 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de OCEAN?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com OCEAN.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 420676767676767.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria OCEAN se enquadra?

OCEAN faz parte da classificação BNB Chain Ecosystem,Meme, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de OCEAN?

Operar na rede -- permite que OCEAN aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.