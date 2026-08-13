Preço de Noble USDC hoje

O preço ao vivo de Noble USDC (USDC.N) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDC.N para USD é de $ 1.001 por USDC.N.

Noble USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,033,008, com um fornecimento em circulação de 113.94M USDC.N. Nas últimas 24 horas, USDC.N foi negociado entre $ 0.983621 (mínimo) e $ 1.02 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.79, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.477017.

No desempenho de curto prazo, USDC.N movimentou-se +0.01% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 93.56K.

Informações de mercado de Noble USDC (USDC.N)

Capitalização de mercado $ 114.03M$ 114.03M $ 114.03M Volume (24h) $ 93.56K$ 93.56K $ 93.56K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.03M$ 114.03M $ 114.03M Fornecimento Circulante 113.94M 113.94M 113.94M Fornecimento total 113,937,656.005421 113,937,656.005421 113,937,656.005421

A capitalização de mercado atual de Noble USDC é $ 114.03M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 93.56K. A oferta em circulação de USDC.N é 113.94M, com um fornecimento total de 113937656.005421. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.03M.