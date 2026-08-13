Preço de NICE hoje

O preço ao vivo de NICE (NICE) hoje é $ 0, com uma variação de 5.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NICE para USD é de $ 0 por NICE.

NICE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,485, com um fornecimento em circulação de 999.05M NICE. Nas últimas 24 horas, NICE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NICE movimentou-se -0.29% na última hora e +0.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NICE (NICE)

Capitalização de mercado $ 30.49K$ 30.49K $ 30.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.49K$ 30.49K $ 30.49K Fornecimento Circulante 999.05M 999.05M 999.05M Fornecimento total 999,048,678.310974 999,048,678.310974 999,048,678.310974

A capitalização de mercado atual de NICE é $ 30.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NICE é 999.05M, com um fornecimento total de 999048678.310974. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.49K.