Preço de Moltbook hoje

O preço ao vivo de Moltbook (MOLT) hoje é $ 0, com uma variação de 6.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOLT para USD é de $ 0 por MOLT.

Moltbook ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 369,329, com um fornecimento em circulação de 100.00B MOLT. Nas últimas 24 horas, MOLT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOLT movimentou-se -0.17% na última hora e -1.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moltbook (MOLT)

Capitalização de mercado $ 369.33K$ 369.33K $ 369.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 369.33K$ 369.33K $ 369.33K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Moltbook é $ 369.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOLT é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 369.33K.