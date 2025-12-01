Preço de MeowCat hoje

O preço ao vivo de MeowCat (MEOW) hoje é $ 0.00023163, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEOW para USD é de $ 0.00023163 por MEOW.

MeowCat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,163, com um fornecimento em circulação de 100.00M MEOW. Nas últimas 24 horas, MEOW foi negociado entre $ 0.00022946 (mínimo) e $ 0.00023596 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.203246, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0002102.

No desempenho de curto prazo, MEOW movimentou-se -- na última hora e +6.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MeowCat (MEOW)

Capitalização de mercado $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

