Preço de Melex hoje

O preço ao vivo de Melex (MELEX) hoje é $ 0.01129057, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MELEX para USD é de $ 0.01129057 por MELEX.

Melex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 237,102, com um fornecimento em circulação de 21.00M MELEX. Nas últimas 24 horas, MELEX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.2092, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01790998.

No desempenho de curto prazo, MELEX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 46.70.

Informações de mercado de Melex (MELEX)

Capitalização de mercado $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K Volume (24h) $ 46.70$ 46.70 $ 46.70 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Melex é $ 237.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 46.70. A oferta em circulação de MELEX é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 237.10K.