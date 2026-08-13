Preço de LightLink hoje

O preço ao vivo de LightLink (LL) hoje é $ 0.00119665, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LL para USD é de $ 0.00119665 por LL.

LightLink ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 97,731, com um fornecimento em circulação de 81.67M LL. Nas últimas 24 horas, LL foi negociado entre $ 0.00119236 (mínimo) e $ 0.00119907 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.162301, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00117736.

No desempenho de curto prazo, LL movimentou-se +0.08% na última hora e +0.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 31.12K.

Informações de mercado de LightLink (LL)

Capitalização de mercado $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Volume (24h) $ 31.12K$ 31.12K $ 31.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Fornecimento Circulante 81.67M 81.67M 81.67M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LightLink é $ 97.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 31.12K. A oferta em circulação de LL é 81.67M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20M.