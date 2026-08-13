Preço de Klima Protocol K2 hoje

O preço ao vivo de Klima Protocol K2 (K2) hoje é $ 0.01469362, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de K2 para USD é de $ 0.01469362 por K2.

Klima Protocol K2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 687,962, com um fornecimento em circulação de 46.82M K2. Nas últimas 24 horas, K2 foi negociado entre $ 0.01467071 (mínimo) e $ 0.01470335 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.103337, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.011693.

No desempenho de curto prazo, K2 movimentou-se -0.06% na última hora e +4.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.28.

Informações de mercado de Klima Protocol K2 (K2)

Capitalização de mercado $ 687.96K$ 687.96K $ 687.96K Volume (24h) $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Fornecimento Circulante 46.82M 46.82M 46.82M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Klima Protocol K2 é $ 687.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.28. A oferta em circulação de K2 é 46.82M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.47M.