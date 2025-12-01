Preço de Infinite Trading Protocol hoje

O preço ao vivo de Infinite Trading Protocol (ITP) hoje é $ 0.01957221, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ITP para USD é de $ 0.01957221 por ITP.

Infinite Trading Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 90,938, com um fornecimento em circulação de 4.64M ITP. Nas últimas 24 horas, ITP foi negociado entre $ 0.0192585 (mínimo) e $ 0.01978592 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02969891, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01241365.

No desempenho de curto prazo, ITP movimentou-se -0.70% na última hora e +26.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Infinite Trading Protocol (ITP)

Capitalização de mercado $ 90.94K$ 90.94K $ 90.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Fornecimento Circulante 4.64M 4.64M 4.64M Fornecimento total 660,142,707.6950132 660,142,707.6950132 660,142,707.6950132

A capitalização de mercado atual de Infinite Trading Protocol é $ 90.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ITP é 4.64M, com um fornecimento total de 660142707.6950132. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.94M.