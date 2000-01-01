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Principais tokens de Yield Aggregator por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yield Aggregator. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1,724
+0,17%
-1,07%
+16,43%
$ 171,71M
$ 55,52K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1 957,1
+0,14%
-1,05%
-6,15%
$ 69,98M
$ 29,89
3
ARK
ARK
ARK
$ 0,08995
-0,10%
-3,36%
-5,16%
$ 17,69M
$ 679,89K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0,10427
-0,02%
-1,11%
+3,26%
$ 8,33M
$ 557,59K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0,347512
+0,01%
-0,01%
+1,08%
$ 6,78M
$ 371,55K
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0,000126
+0,16%
-1,56%
+1,94%
$ 6,48M
$ 438,40M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8,73
+0,11%
+0,02%
-3,96%
$ 6,20M
$ 21,78K
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0,083974
+0,44%
+0,03%
+8,15%
$ 5,73M
$ 4,22K
9
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1 895,88
+0,25%
+0,00%
-0,47%
$ 3,61M
$ 4,58K
10
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5,042
-0,26%
-0,28%
-2,93%
$ 3,38M
$ 11,50K
11
Beefy
Beefy
BIFI
$ 37,94
+0,34%
-0,00%
+5,80%
$ 3,04M
$ 2,51K
12
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0,00201423
+0,01%
-0,00%
-0,79%
$ 2,01M
$ 606,85
13
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0,02612335
-0,12%
-0,01%
-5,88%
$ 1,77M
$ 941,41
14
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0,00017469
+0,01%
-0,13%
-19,01%
$ 1,74M
$ 54,41K
15
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0,0028156
+0,20%
-0,09%
-0,42%
$ 1,33M
$ 1,85K
16
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0,101094
+0,26%
+0,08%
+8,37%
$ 952,68K
$ 1,44K
17
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0,00031596
-0,69%
+0,17%
-9,00%
$ 627,08K
$ 440,31K
18
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0,067
0,00%
--
0,00%
$ 513,01K
$ 29,08
19
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0,00143574
+0,26%
+0,03%
-11,02%
$ 488,47K
$ 7,69K
20
Stella
Stella
ALPHA
$ 0,00039329
+0,19%
-0,05%
-22,70%
$ 388,18K
$ 1,02K
21
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7,232E-5
-0,06%
-0,20%
-1,24%
$ 384,11K
--
22
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1 973,45
+0,27%
--
+5,87%
$ 335,07K
$ 512,41
23
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 30,46
+0,10%
+0,02%
+14,73%
$ 304,58K
$ 47,36
24
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0,02419964
0,00%
--
0,00%
$ 302,13K
$ 2,31
25
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0,001358
0,00%
-0,37%
-4,43%
$ 179,80K
$ 11,76M
26
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0,00210537
+0,35%
+0,01%
+4,68%
$ 177,57K
$ 1,10
27
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0,00062016
-0,70%
-0,01%
+2,15%
$ 94,07K
$ 999,35
28
Kaon
Kaon
KAON
$ 6,06E-6
+0,17%
-7,40%
+42,25%
$ 63,70K
--
29
TEN
TEN
TENFI
$ 0,0004106
+0,15%
+0,00%
+3,17%
$ 62,82K
$ 4,98K
30
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0,00899568
+0,30%
-0,00%
-1,26%
$ 43,10K
$ 362,56
31
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5,275E-5
0,00%
-7,10%
+0,82%
$ 26,38K
--
32
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0,01109405
0,00%
-0,00%
-1,88%
$ 22,33K
$ 5,55
33
88mph
88mph
MPH
$ 0,01228485
+0,04%
0,00%
-1,61%
$ 19,33K
$ 11,18
34
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0,01095795
0,00%
-0,00%
+1,07%
$ 18,63K
$ 1,91
35
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0,00019191
0,00%
-0,03%
+6,51%
$ 10,22K
$ 31,98
36
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0,01412
+1,78%
-21,59%
-49,46%
--
$ 12,87M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yield Aggregator e por que são populares?
Tokens de Yield Aggregator representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 36 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $314.81M.
Qual é o token de Yield Aggregator com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yield Aggregator acompanhados na MEXC, LVVA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.17% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yield Aggregator existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 36 tokens de Yield Aggregator, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yield Aggregator incluem CVX, YFI, ARK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yield Aggregator?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yield Aggregator é de aproximadamente $314.81M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yield Aggregator, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.