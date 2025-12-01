Preço de HADES hoje

O preço ao vivo de HADES (HADES) hoje é $ 0.00005243, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HADES para USD é de $ 0.00005243 por HADES.

HADES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,243.03, com um fornecimento em circulação de 100.00M HADES. Nas últimas 24 horas, HADES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00098635, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005088.

No desempenho de curto prazo, HADES movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HADES (HADES)

Capitalização de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HADES é $ 5.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HADES é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.24K.