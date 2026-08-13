Preço de GRX Chain hoje

O preço ao vivo de GRX Chain (GRX) hoje é $ 13.05, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRX para USD é de $ 13.05 por GRX.

GRX Chain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,100,604, com um fornecimento em circulação de 9.51M GRX. Nas últimas 24 horas, GRX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 21.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.868057.

No desempenho de curto prazo, GRX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 306.61K.

Informações de mercado de GRX Chain (GRX)

Capitalização de mercado $ 124.10M$ 124.10M $ 124.10M Volume (24h) $ 306.61K$ 306.61K $ 306.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.44M$ 130.44M $ 130.44M Fornecimento Circulante 9.51M 9.51M 9.51M Fornecimento total 9,998,039.0 9,998,039.0 9,998,039.0

A capitalização de mercado atual de GRX Chain é $ 124.10M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 306.61K. A oferta em circulação de GRX é 9.51M, com um fornecimento total de 9998039.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.44M.