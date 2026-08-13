Preço de GIZMO hoje

O preço ao vivo de GIZMO (GIZMO) hoje é $ 0, com uma variação de 4.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIZMO para USD é de $ 0 por GIZMO.

GIZMO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 259,938, com um fornecimento em circulação de 1.00B GIZMO. Nas últimas 24 horas, GIZMO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.062911, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GIZMO movimentou-se +0.05% na última hora e -13.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 819.38.

Informações de mercado de GIZMO (GIZMO)

Capitalização de mercado $ 259.94K$ 259.94K $ 259.94K Volume (24h) $ 819.38$ 819.38 $ 819.38 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 259.94K$ 259.94K $ 259.94K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GIZMO é $ 259.94K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 819.38. A oferta em circulação de GIZMO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 259.94K.