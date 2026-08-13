Preço de Gate Wrapped BTC hoje

O preço ao vivo de Gate Wrapped BTC (GTBTC) hoje é $ 64,012, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTBTC para USD é de $ 64,012 por GTBTC.

Gate Wrapped BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 221,578,866, com um fornecimento em circulação de 3.46K GTBTC. Nas últimas 24 horas, GTBTC foi negociado entre $ 63,141 (mínimo) e $ 64,605 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 125,984, enquanto a mínima histórica foi de $ 57,893.

No desempenho de curto prazo, GTBTC movimentou-se -0.21% na última hora e -1.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 77.43K.

Informações de mercado de Gate Wrapped BTC (GTBTC)

Capitalização de mercado $ 221.58M$ 221.58M $ 221.58M Volume (24h) $ 77.43K$ 77.43K $ 77.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.58M$ 221.58M $ 221.58M Fornecimento Circulante 3.46K 3.46K 3.46K Fornecimento total 3,461.55304885 3,461.55304885 3,461.55304885

A capitalização de mercado atual de Gate Wrapped BTC é $ 221.58M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 77.43K. A oferta em circulação de GTBTC é 3.46K, com um fornecimento total de 3461.55304885. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.58M.