Preço de Franklin hoje

O preço ao vivo de Franklin (FLY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLY para USD é de $ 0 por FLY.

Franklin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,753.28, com um fornecimento em circulação de 519.48M FLY. Nas últimas 24 horas, FLY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.499968, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLY movimentou-se -- na última hora e -6.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Franklin (FLY)

Capitalização de mercado $ 18.75K$ 18.75K $ 18.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K Fornecimento Circulante 519.48M 519.48M 519.48M Fornecimento total 1,675,697,249.0 1,675,697,249.0 1,675,697,249.0

A capitalização de mercado atual de Franklin é $ 18.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLY é 519.48M, com um fornecimento total de 1675697249.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.79K.