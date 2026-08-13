Preço de FRAME hoje

O preço ao vivo de FRAME (FRAME) hoje é $ 0, com uma variação de 2.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRAME para USD é de $ 0 por FRAME.

FRAME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,930, com um fornecimento em circulação de 1.00B FRAME. Nas últimas 24 horas, FRAME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00314878, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FRAME movimentou-se -- na última hora e +0.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FRAME (FRAME)

Capitalização de mercado $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FRAME é $ 61.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FRAME é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.93K.