Preço de Fluffey hoje

O preço ao vivo de Fluffey (FLUFFEY) hoje é $ 0, com uma variação de 3.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLUFFEY para USD é de $ 0 por FLUFFEY.

Fluffey ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,979, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLUFFEY. Nas últimas 24 horas, FLUFFEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLUFFEY movimentou-se -0.08% na última hora e -10.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fluffey (FLUFFEY)

Capitalização de mercado $ 34.98K$ 34.98K $ 34.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.98K$ 34.98K $ 34.98K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fluffey é $ 34.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLUFFEY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.98K.