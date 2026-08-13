Preço de Fishkoin hoje

O preço ao vivo de Fishkoin (KOIN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOIN para USD é de $ 0 por KOIN.

Fishkoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 101,570, com um fornecimento em circulação de 16.65T KOIN. Nas últimas 24 horas, KOIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KOIN movimentou-se -- na última hora e +2.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fishkoin (KOIN)

Capitalização de mercado $ 101.57K$ 101.57K $ 101.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.57K$ 101.57K $ 101.57K Fornecimento Circulante 16.65T 16.65T 16.65T Fornecimento total 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465

A capitalização de mercado atual de Fishkoin é $ 101.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOIN é 16.65T, com um fornecimento total de 16650420540624.465. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.57K.