Preço de FIO Protocol hoje

O preço ao vivo de FIO Protocol (FIO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIO para USD é de $ 0 por FIO.

FIO Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 259,403, com um fornecimento em circulação de 922.96M FIO. Nas últimas 24 horas, FIO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.560433, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FIO movimentou-se +0.00% na última hora e +2.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 551.31.

Informações de mercado de FIO Protocol (FIO)

Capitalização de mercado $ 259.40K$ 259.40K $ 259.40K Volume (24h) $ 551.31$ 551.31 $ 551.31 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 281.06K$ 281.06K $ 281.06K Fornecimento Circulante 922.96M 922.96M 922.96M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FIO Protocol é $ 259.40K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 551.31. A oferta em circulação de FIO é 922.96M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 281.06K.