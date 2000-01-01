O portfólio da YZI Labs (anteriormente Binance Labs) apresenta projetos de blockchain apoiados por este importante incubador do setor e braço de capital de risco. Esses tokens abrangem diversos setores, como infraestrutura Web3 e DeFi, representando investimentos estratégicos que passaram por rigorosa due diligence institucional. Acompanhar esta categoria ajuda investidores a identificar projetos tecnicamente robustos e acompanhar os fluxos de capital institucional.
A inclusão de ativos digitais no setor YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.