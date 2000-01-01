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Principais tokens do portfólio YZI Labs por capitalização de mercado

O portfólio da YZI Labs (anteriormente Binance Labs) apresenta projetos de blockchain apoiados por este importante incubador do setor e braço de capital de risco. Esses tokens abrangem diversos setores, como infraestrutura Web3 e DeFi, representando investimentos estratégicos que passaram por rigorosa due diligence institucional. Acompanhar esta categoria ajuda investidores a identificar projetos tecnicamente robustos e acompanhar os fluxos de capital institucional.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
$ 0.6905
+0.03%
-0.13%
+2.24%
$ 2.77B
$ 896.54K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08795
+0.41%
-0.92%
-5.49%
$ 817.66M
$ 2.38M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.4082
+0.29%
+5.28%
+1.61%
$ 600.48M
$ 231.56K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
+0.28%
+0.28%
+4.38%
$ 511.96M
$ 206.78K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5671
-0.02%
-0.60%
-3.75%
$ 471.23M
$ 137.17K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.626
-1.30%
+0.70%
+2.71%
$ 462.47M
$ 203.60K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2545
+0.66%
-5.70%
+19.85%
$ 393.74M
$ 4.91M
8
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.70059
-0.01%
+22.73%
+50.92%
$ 286.03M
$ 1.78M
9
TIA
TIA
TIA
$ 0.3075
-0.32%
-0.26%
-7.90%
$ 282.14M
$ 1.07M
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004954
+0.08%
-2.46%
+1.20%
$ 273.42M
$ 2.80B
11
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002616
0.00%
-0.68%
-0.38%
$ 258.31M
$ 226.05B
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.34
+0.22%
+0.30%
-1.25%
$ 228.63M
$ 160.65K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8626
+0.19%
-4.68%
-3.55%
$ 149.70M
$ 68.93K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01256
+0.16%
-1.03%
-1.57%
$ 130.68M
$ 8.83M
15
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37221
-0.29%
+1.32%
+9.11%
$ 124.89M
$ 330.81K
16
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2393
-0.25%
+0.17%
+7.41%
$ 119.60M
$ 243.22K
17
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08362
+0.40%
-0.01%
-0.24%
$ 118.02M
$ 663.50K
18
$ 0.03887
0.00%
-2.31%
-6.68%
$ 114.16M
$ 1.61M
19
Gala
Gala
GALA
$ 0.001646
-0.18%
-3.92%
-8.52%
$ 79.83M
$ 156.49M
20
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.643
+0.11%
-1.82%
-2.08%
$ 79.45M
$ 26.46K
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997487
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 74.96M
$ 25.69K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2
-0.10%
+0.50%
-1.04%
$ 65.68M
$ 321.37K
23
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.0387
+1.60%
+8.55%
-9.89%
$ 44.70M
$ 11.70M
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.0408
+0.62%
+0.15%
+1.19%
$ 44.20M
$ 1.54M
25
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009514
+0.13%
0.00%
-0.07%
$ 43.99M
$ 5.54M
26
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005417
+2.07%
-0.20%
-3.77%
$ 42.13M
$ 14.51M
27
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.0291
-4.57%
+4.43%
+8.01%
$ 41.00M
$ 3.52M
28
APRO
APRO
AT
$ 0.16454
+0.16%
+4.42%
+13.56%
$ 40.71M
$ 540.14K
29
$ 0.004615
+0.33%
-1.85%
-5.95%
$ 40.20M
$ 11.85M
30
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.72
+0.22%
-0.01%
-0.36%
$ 38.44M
$ 48.10M
31
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04907
+0.02%
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-5.25%
$ 38.03M
$ 1.11M
32
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01034
0.00%
-21.93%
-8.48%
$ 38.00M
$ 34.41M
33
$ 0.005864
+0.24%
-0.42%
+0.79%
$ 37.80M
$ 10.18M
34
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3529
+0.40%
-2.72%
-3.39%
$ 35.35M
$ 155.01K
35
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003434
+0.26%
-1.70%
-2.71%
$ 34.17M
$ 16.08M
36
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004924
+0.47%
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-2.24%
$ 31.35M
$ 170.23M
37
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04366
-0.05%
-2.87%
+4.65%
$ 30.98M
$ 3.49M
38
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003117
+0.29%
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+3.14%
$ 30.96M
$ 1.87B
39
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03961
-0.03%
-2.04%
+14.76%
$ 30.85M
$ 1.71M
40
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.03078
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-15.12%
-24.71%
$ 30.82M
$ 5.90M
41
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06184
-0.42%
-2.63%
+1.16%
$ 30.74M
$ 954.92K
42
Band
Band
BAND
$ 0.159663
+0.47%
-0.02%
-0.74%
$ 28.82M
$ 2.74M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004992
-0.40%
-1.37%
-0.78%
$ 27.78M
$ 30.70M
44
Gensyn
Gensyn
AI
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-0.58%
-0.63%
-6.22%
$ 26.94M
$ 4.11M
45
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05684
-0.11%
-1.81%
-4.07%
$ 26.94M
$ 997.59K
46
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05915
+0.58%
+0.02%
-2.40%
$ 26.92M
$ 973.08K
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09125
+0.85%
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-33.27%
$ 25.55M
$ 1.05M
48
Movement
Movement
MOVE
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$ 12.20M
49
Renzo
Renzo
REZ
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-0.80%
+4.05%
$ 23.27M
$ 22.19M
50
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02491879
+0.42%
+0.01%
-12.35%
$ 23.24M
$ 6.04M

Perguntas frequentes

O que o portfólio da YZI Labs representa no mercado de criptomoedas?
O portfólio da YZI Labs representa uma coleção selecionada de projetos de blockchain e criptomoedas que receberam investimento estratégico e apoio de incubação da YZI Labs (anteriormente Binance Labs), um braço de capital de risco líder da indústria.
Por que a YZI Labs é considerada um indicador significativo de capital de risco para o setor cripto?
A YZI Labs é considerada um indicador significativo porque os projetos apoiados por essa entidade passaram por uma rigorosa diligência prévia institucional, frequentemente sinalizando fundamentos técnicos sólidos e uma maior probabilidade de sucesso de longo prazo.
Os tokens apoiados pela YZI Labs normalmente têm maior liquidez de mercado?
Geralmente, sim. Tokens apoiados pela YZI Labs frequentemente beneficiam de amplo suporte do ecossistema e costumam garantir listagens em exchanges de criptomoedas de primeira linha, o que aumenta significativamente a sua liquidez no mercado global.
Que tipos de projetos de blockchain geralmente estão incluídos no portfólio da YZI Labs?
O portfólio da YZI Labs é altamente diversificado, normalmente incluindo infraestrutura fundamental de Web3, protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), plataformas inovadoras de GameFi e redes emergentes de inteligência artificial (IA).

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.