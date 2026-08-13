Qual é o preço em tempo real de Exchange Request for Bitbon?

A avaliação atual está em R$3.89219130709821483000, com uma variação de preço de -0.14% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta ERBB?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de Exchange Request for Bitbon?

Com uma capitalização de mercado de R$1450437.59661772380000, Exchange Request for Bitbon ocupa a posição #4254, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

ERBB registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de ERBB hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$3.8324688800410197000 e R$3.89863112574120348000, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam Exchange Request for Bitbon?

Os fatores incluem a oferta circulante (372646.7374993155 tokens), as tendências de adoção dentro da Marketing,Ethereum Ecosystem e a tração geral da rede da --.