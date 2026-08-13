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O preço ao vivo de Exchange Request for Bitbon hoje é 0.776647 USD. A capitalização de mercado de ERBB é de 289,420 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ERBB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Exchange Request for Bitbon hoje é 0.776647 USD. A capitalização de mercado de ERBB é de 289,420 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ERBB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Exchange Request for Bitbon (ERBB)

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Preço em tempo real de 1 ERBB para USD

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$0.776518$0.776518
+0.01%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Exchange Request for Bitbon (ERBB)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:19:34 (UTC+8)

Preço de Exchange Request for Bitbon hoje

O preço ao vivo de Exchange Request for Bitbon (ERBB) hoje é $ 0.776647, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ERBB para USD é de $ 0.776647 por ERBB.

Exchange Request for Bitbon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 289,420, com um fornecimento em circulação de 372.65K ERBB. Nas últimas 24 horas, ERBB foi negociado entre $ 0.76473 (mínimo) e $ 0.777932 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.068, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.692041.

No desempenho de curto prazo, ERBB movimentou-se -0.00% na última hora e -9.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 361.62.

Informações de mercado de Exchange Request for Bitbon (ERBB)

$ 289.42K
$ 289.42K$ 289.42K

$ 361.62
$ 361.62$ 361.62

$ 289.42K
$ 289.42K$ 289.42K

372.65K
372.65K 372.65K

372,646.7374993155
372,646.7374993155 372,646.7374993155

A capitalização de mercado atual de Exchange Request for Bitbon é $ 289.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 361.62. A oferta em circulação de ERBB é 372.65K, com um fornecimento total de 372646.7374993155. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 289.42K.

Histórico de preço de Exchange Request for Bitbon USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.76473
$ 0.76473$ 0.76473
Mínimo 24h
$ 0.777932
$ 0.777932$ 0.777932
Máximo 24h

$ 0.76473
$ 0.76473$ 0.76473

$ 0.777932
$ 0.777932$ 0.777932

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 0.692041
$ 0.692041$ 0.692041

-0.00%

-0.14%

-9.50%

-9.50%

Histórico de preços de Exchange Request for Bitbon (ERBB) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Exchange Request for Bitbon em USD foi de $ -0.001156451954511528.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Exchange Request for Bitbon em USD foi de $ -0.1056291178.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Exchange Request for Bitbon em USD foi de $ -0.1358890712.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Exchange Request for Bitbon em USD foi de $ -0.0000081426106839.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001156451954511528-0.14%
30 dias$ -0.1056291178-13.60%
60 dias$ -0.1358890712-17.49%
90 dias$ -0.0000081426106839-0.00%

Previsão de preço para Exchange Request for Bitbon

Previsão de preço de Exchange Request for Bitbon (ERBB) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ERBB em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Exchange Request for Bitbon (ERBB) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Exchange Request for Bitbon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Exchange Request for Bitbon pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ERBB para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Exchange Request for Bitbon.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Exchange Request for Bitbon (ERBB)

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Categoria :

Ethereum EcosystemMarketing

Sobre Exchange Request for Bitbon

Qual é o preço em tempo real de Exchange Request for Bitbon?

A avaliação atual está em R$3.89219130709821483000, com uma variação de preço de -0.14% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta ERBB?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de Exchange Request for Bitbon?

Com uma capitalização de mercado de R$1450437.59661772380000, Exchange Request for Bitbon ocupa a posição #4254, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

ERBB registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de ERBB hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$3.8324688800410197000 e R$3.89863112574120348000, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam Exchange Request for Bitbon?

Os fatores incluem a oferta circulante (372646.7374993155 tokens), as tendências de adoção dentro da Marketing,Ethereum Ecosystem e a tração geral da rede da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Exchange Request for Bitbon

Última atualização da página: 2026-08-13 15:19:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Exchange Request for Bitbon (ERBB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Exchange Request for Bitbon

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01452
$0.01452$0.01452

-27.40%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02063
$0.02063$0.02063

-2.08%

up

up

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$0.2735
$0.2735$0.2735

+12.55%

DAPPOS

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DOS

$0.28299
$0.28299$0.28299

-13.34%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00931
$0.00931$0.00931

-3.82%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003088
$0.0003088$0.0003088

+23.52%

Bitway

Bitway

BTW

$0.245603
$0.245603$0.245603

+12.09%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.72072
$0.72072$0.72072

+11.04%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02701
$0.02701$0.02701

+10.24%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001100
$0.001100$0.001100

+10.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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