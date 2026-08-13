Preço de Everclear hoje

O preço ao vivo de Everclear (CLEAR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLEAR para USD é de $ 0 por CLEAR.

Everclear ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 58,056, com um fornecimento em circulação de 887.94M CLEAR. Nas últimas 24 horas, CLEAR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.083367, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLEAR movimentou-se -- na última hora e +1.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Everclear (CLEAR)

Capitalização de mercado $ 58.06K$ 58.06K $ 58.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.38K$ 65.38K $ 65.38K Fornecimento Circulante 887.94M 887.94M 887.94M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Everclear é $ 58.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLEAR é 887.94M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.38K.