Preço de Epitaph AI hoje

O preço ao vivo de Epitaph AI (EPITAPH) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EPITAPH para USD é de $ 0 por EPITAPH.

Epitaph AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,524.52, com um fornecimento em circulação de 100.00B EPITAPH. Nas últimas 24 horas, EPITAPH foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EPITAPH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Epitaph AI (EPITAPH)

Capitalização de mercado $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Epitaph AI é $ 19.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EPITAPH é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.52K.