Preço de Elixir hoje

O preço ao vivo de Elixir (ELX) hoje é $ 0.00106377, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELX para USD é de $ 0.00106377 por ELX.

Elixir ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 467,060, com um fornecimento em circulação de 259.27M ELX. Nas últimas 24 horas, ELX foi negociado entre $ 0.00104688 (mínimo) e $ 0.00110015 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.73515, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELX movimentou-se -2.50% na última hora e -9.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 335.59.

Informações de mercado de Elixir (ELX)

Capitalização de mercado $ 467.06K$ 467.06K $ 467.06K Volume (24h) $ 335.59$ 335.59 $ 335.59 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Fornecimento Circulante 259.27M 259.27M 259.27M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Elixir é $ 467.06K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 335.59. A oferta em circulação de ELX é 259.27M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.06M.