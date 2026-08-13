Preço de Eaglecoin hoje

O preço ao vivo de Eaglecoin (EGL) hoje é $ 0, com uma variação de 2.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EGL para USD é de $ 0 por EGL.

Eaglecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,835, com um fornecimento em circulação de 1.00B EGL. Nas últimas 24 horas, EGL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EGL movimentou-se -0.13% na última hora e -5.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 310.61.

Informações de mercado de Eaglecoin (EGL)

Capitalização de mercado $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K Volume (24h) $ 310.61$ 310.61 $ 310.61 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Eaglecoin é $ 100.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 310.61. A oferta em circulação de EGL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.84K.