Preço de DinoSwap hoje

O preço ao vivo de DinoSwap (DINO) hoje é $ 0.00051957, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DINO para USD é de $ 0.00051957 por DINO.

DinoSwap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,777, com um fornecimento em circulação de 155.47M DINO. Nas últimas 24 horas, DINO foi negociado entre $ 0.00051527 (mínimo) e $ 0.0005211 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.39, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00038539.

No desempenho de curto prazo, DINO movimentou-se +0.05% na última hora e +2.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DinoSwap (DINO)

Capitalização de mercado $ 80.78K$ 80.78K $ 80.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.75K$ 90.75K $ 90.75K Fornecimento Circulante 155.47M 155.47M 155.47M Fornecimento total 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

A capitalização de mercado atual de DinoSwap é $ 80.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DINO é 155.47M, com um fornecimento total de 174662682.0085595. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.75K.