Preço de DeepBot hoje

O preço ao vivo de DeepBot (DEEPAI) hoje é $ 0.0043076, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEEPAI para USD é de $ 0.0043076 por DEEPAI.

DeepBot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 430,869, com um fornecimento em circulação de 100.00M DEEPAI. Nas últimas 24 horas, DEEPAI foi negociado entre $ 0.00425738 (mínimo) e $ 0.00450737 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02594765, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00215985.

No desempenho de curto prazo, DEEPAI movimentou-se +0.26% na última hora e +34.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.36K.

Informações de mercado de DeepBot (DEEPAI)

Capitalização de mercado $ 430.87K$ 430.87K $ 430.87K Volume (24h) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 430.87K$ 430.87K $ 430.87K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DeepBot é $ 430.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.36K. A oferta em circulação de DEEPAI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 430.87K.