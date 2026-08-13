Preço de DATA BEAR hoje

O preço ao vivo de DATA BEAR (DATABEAR) hoje é $ 0, com uma variação de 16.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DATABEAR para USD é de $ 0 por DATABEAR.

DATA BEAR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,066, com um fornecimento em circulação de 862.01M DATABEAR. Nas últimas 24 horas, DATABEAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00260688, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DATABEAR movimentou-se +0.48% na última hora e +0.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DATA BEAR (DATABEAR)

Capitalização de mercado $ 37.07K$ 37.07K $ 37.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.00K$ 43.00K $ 43.00K Fornecimento Circulante 862.01M 862.01M 862.01M Fornecimento total 862,007,545.0728017 862,007,545.0728017 862,007,545.0728017

A capitalização de mercado atual de DATA BEAR é $ 37.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DATABEAR é 862.01M, com um fornecimento total de 862007545.0728017. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.00K.