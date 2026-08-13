Preço de Daemon hoje

O preço ao vivo de Daemon (DAEMON) hoje é $ 0, com uma variação de 3.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DAEMON para USD é de $ 0 por DAEMON.

Daemon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,489.88, com um fornecimento em circulação de 986.22M DAEMON. Nas últimas 24 horas, DAEMON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00201915, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DAEMON movimentou-se +0.52% na última hora e -43.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Daemon (DAEMON)

Capitalização de mercado $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K Fornecimento Circulante 986.22M 986.22M 986.22M Fornecimento total 999,700,661.001775 999,700,661.001775 999,700,661.001775

A capitalização de mercado atual de Daemon é $ 13.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DAEMON é 986.22M, com um fornecimento total de 999700661.001775. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.49K.