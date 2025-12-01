Preço de CUPSEY hoje

O preço ao vivo de CUPSEY (CUPSEY) hoje é $ 0.00084976, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CUPSEY para USD é de $ 0.00084976 por CUPSEY.

CUPSEY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 850,599, com um fornecimento em circulação de 999.75M CUPSEY. Nas últimas 24 horas, CUPSEY foi negociado entre $ 0.00081803 (mínimo) e $ 0.00087413 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01995217, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000908.

No desempenho de curto prazo, CUPSEY movimentou-se -1.84% na última hora e -0.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CUPSEY (CUPSEY)

Capitalização de mercado $ 850.60K$ 850.60K $ 850.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 850.60K$ 850.60K $ 850.60K Fornecimento Circulante 999.75M 999.75M 999.75M Fornecimento total 999,751,216.563408 999,751,216.563408 999,751,216.563408

A capitalização de mercado atual de CUPSEY é $ 850.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CUPSEY é 999.75M, com um fornecimento total de 999751216.563408. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 850.60K.