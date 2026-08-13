Preço de ConsumerFi Protocol hoje

O preço ao vivo de ConsumerFi Protocol (CFI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CFI para USD é de $ 0 por CFI.

ConsumerFi Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 116,750, com um fornecimento em circulação de 223.70M CFI. Nas últimas 24 horas, CFI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00737355, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CFI movimentou-se -0.02% na última hora e -3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.30K.

Informações de mercado de ConsumerFi Protocol (CFI)

Capitalização de mercado $ 116.75K$ 116.75K $ 116.75K Volume (24h) $ 3.30K$ 3.30K $ 3.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 482.63K$ 482.63K $ 482.63K Fornecimento Circulante 223.70M 223.70M 223.70M Fornecimento total 924,752,920.9343812 924,752,920.9343812 924,752,920.9343812

A capitalização de mercado atual de ConsumerFi Protocol é $ 116.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.30K. A oferta em circulação de CFI é 223.70M, com um fornecimento total de 924752920.9343812. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 482.63K.