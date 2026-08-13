Preço de Common hoje

O preço ao vivo de Common (COMMON) hoje é $ 0, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COMMON para USD é de $ 0 por COMMON.

Common ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 210,947, com um fornecimento em circulação de 3.04B COMMON. Nas últimas 24 horas, COMMON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03666064, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COMMON movimentou-se +0.32% na última hora e +1.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Common (COMMON)

Capitalização de mercado $ 210.95K$ 210.95K $ 210.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 693.29K$ 693.29K $ 693.29K Fornecimento Circulante 3.04B 3.04B 3.04B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Common é $ 210.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COMMON é 3.04B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 693.29K.