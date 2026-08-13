Preço de Cloud hoje

O preço ao vivo de Cloud (CLOUD) hoje é $ 0.02146905, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLOUD para USD é de $ 0.02146905 por CLOUD.

Cloud ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,860,356, com um fornecimento em circulação de 599.01M CLOUD. Nas últimas 24 horas, CLOUD foi negociado entre $ 0.02142144 (mínimo) e $ 0.02190987 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.625172, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01277256.

No desempenho de curto prazo, CLOUD movimentou-se -0.56% na última hora e +0.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 238.99K.

Informações de mercado de Cloud (CLOUD)

Capitalização de mercado $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Volume (24h) $ 238.99K$ 238.99K $ 238.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.47M$ 21.47M $ 21.47M Fornecimento Circulante 599.01M 599.01M 599.01M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cloud é $ 12.86M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 238.99K. A oferta em circulação de CLOUD é 599.01M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.47M.