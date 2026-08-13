Preço de CLAWNCH hoje

O preço ao vivo de CLAWNCH (CLAWNCH) hoje é $ 0, com uma variação de 3.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLAWNCH para USD é de $ 0 por CLAWNCH.

CLAWNCH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 172,550, com um fornecimento em circulação de 100.00B CLAWNCH. Nas últimas 24 horas, CLAWNCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLAWNCH movimentou-se -1.50% na última hora e -12.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CLAWNCH (CLAWNCH)

Capitalização de mercado $ 172.55K$ 172.55K $ 172.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 172.55K$ 172.55K $ 172.55K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CLAWNCH é $ 172.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLAWNCH é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.55K.