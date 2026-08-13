Preço de Clawed Code hoje

O preço ao vivo de Clawed Code (CLAWED) hoje é $ 0, com uma variação de 2.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLAWED para USD é de $ 0 por CLAWED.

Clawed Code ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,493.94, com um fornecimento em circulação de 859.26M CLAWED. Nas últimas 24 horas, CLAWED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLAWED movimentou-se -0.20% na última hora e +10.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clawed Code (CLAWED)

Capitalização de mercado $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.37K$ 13.37K $ 13.37K Fornecimento Circulante 859.26M 859.26M 859.26M Fornecimento total 999,260,564.342477 999,260,564.342477 999,260,564.342477

A capitalização de mercado atual de Clawed Code é $ 11.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLAWED é 859.26M, com um fornecimento total de 999260564.342477. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.37K.