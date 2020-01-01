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Principais tokens de Pools Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Pools Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002717
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B
2
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01352
-0.30%
-3.64%
+0.30%
$ 13.51M
$ 4.25M
3
Unicorn Pegasus
Unicorn Pegasus
UNIPEG
$ 0.00027151
-4.79%
+0.27%
+5.05%
$ 271.51K
$ 142.01K
4
Possum
Possum
POSM
$ 0.00024541
-5.25%
-0.36%
-8.39%
$ 245.41K
$ 281.48K
5
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00019497
-0.01%
+0.16%
-50.40%
$ 191.91K
$ 141.78K
6
divinely protected
divinely protected
222
$ 0.00019041
-8.79%
-0.18%
-14.93%
$ 190.41K
$ 260.18K
7
froglet
froglet
FROGLET
$ 0.00011428
-0.01%
+0.20%
+13.29%
$ 114.28K
$ 26.50K
8
Unifrog
Unifrog
UNIFROG
$ 0.0001033
-8.41%
+0.61%
-27.80%
$ 103.31K
$ 128.81K
9
ABE
ABE
ABE
$ 7.447E-5
-0.96%
+74.10%
-42.41%
$ 74.47K
--
10
skrimp
skrimp
SKRMP
$ 6.785E-5
-0.29%
+11.40%
-13.71%
$ 67.81K
--
11
inu
inu
INU
$ 6.451E-5
-4.94%
+173.70%
+25.09%
$ 64.51K
--
12
RHPS
RHPS
RHPS
$ 5.472E-5
+0.27%
-0.10%
-22.73%
$ 54.72K
--
13
PIGI COIN
PIGI COIN
PIGI
$ 3.312E-5
+2.92%
+69.50%
-84.08%
$ 33.12K
--
14
THE LEAK
THE LEAK
LEAK
$ 3.23E-5
-0.49%
-19.70%
-71.74%
$ 32.30K
--
15
Toucan
Toucan
TCAN
$ 2.295E-5
-0.65%
-10.30%
-63.06%
$ 22.95K
--
16
Stonkfrog
Stonkfrog
STNK
$ 2.23E-5
+0.27%
-4.50%
-9.35%
$ 22.30K
--
17
LONGBOW
LONGBOW
BOW
$ 2.005E-5
0.00%
-7.40%
-61.06%
$ 20.05K
--
18
Trade Pools
Trade Pools
POOLS
$ 1.566E-5
-1.01%
-1.20%
-67.26%
$ 15.66K
--
19
Trash
Trash
TRASH
$ 1.548E-5
-7.03%
-8.20%
-49.28%
$ 15.48K
--
20
CAPTAIN ROBINHOOD
CAPTAIN ROBINHOOD
VLAD
$ 1.32E-5
+0.69%
-29.30%
-75.94%
$ 13.20K
--
21
frong
frong
FRONG
$ 0.005483
+1.87%
+45.86%
-1.51%
--
$ 53.54M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Pools Launchpad e por que são populares?
Tokens de Pools Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.14B.
Qual é o token de Pools Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Pools Launchpad acompanhados na MEXC, INU apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 173.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Pools Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de Pools Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Pools Launchpad incluem PEPE, GOAT, UNIPEG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Pools Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Pools Launchpad é de aproximadamente $1.14B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Pools Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.