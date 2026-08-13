Preço de BOXABL hoje

O preço ao vivo de BOXABL (BOXABL) hoje é $ 0, com uma variação de 7.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOXABL para USD é de $ 0 por BOXABL.

BOXABL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 270,376, com um fornecimento em circulação de 980.12M BOXABL. Nas últimas 24 horas, BOXABL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00303217, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOXABL movimentou-se -0.19% na última hora e -16.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.34K.

Informações de mercado de BOXABL (BOXABL)

Capitalização de mercado $ 270.38K$ 270.38K $ 270.38K Volume (24h) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 270.38K$ 270.38K $ 270.38K Fornecimento Circulante 980.12M 980.12M 980.12M Fornecimento total 980,115,140.506502 980,115,140.506502 980,115,140.506502

A capitalização de mercado atual de BOXABL é $ 270.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.34K. A oferta em circulação de BOXABL é 980.12M, com um fornecimento total de 980115140.506502. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 270.38K.