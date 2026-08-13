Preço de BITIZENS hoje

O preço ao vivo de BITIZENS (BPEG) hoje é $ 1.29, com uma variação de 5.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BPEG para USD é de $ 1.29 por BPEG.

BITIZENS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,874.35, com um fornecimento em circulação de 10.00K BPEG. Nas últimas 24 horas, BPEG foi negociado entre $ 1.28 (mínimo) e $ 1.37 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 13.26, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.26.

No desempenho de curto prazo, BPEG movimentou-se -- na última hora e -13.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 366.42.

Informações de mercado de BITIZENS (BPEG)

Capitalização de mercado $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Volume (24h) $ 366.42$ 366.42 $ 366.42 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Fornecimento Circulante 10.00K 10.00K 10.00K Fornecimento total 10,000.0 10,000.0 10,000.0

A capitalização de mercado atual de BITIZENS é $ 12.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 366.42. A oferta em circulação de BPEG é 10.00K, com um fornecimento total de 10000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.87K.