Preço de BigWil hoje

O preço ao vivo de BigWil (BWIL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BWIL para USD é de $ 0 por BWIL.

BigWil ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,835, com um fornecimento em circulação de 46.55M BWIL. Nas últimas 24 horas, BWIL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00115157, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BWIL movimentou-se -- na última hora e -5.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 35.98.

Informações de mercado de BigWil (BWIL)

Capitalização de mercado $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K Volume (24h) $ 35.98$ 35.98 $ 35.98 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 490.54K$ 490.54K $ 490.54K Fornecimento Circulante 46.55M 46.55M 46.55M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BigWil é $ 22.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 35.98. A oferta em circulação de BWIL é 46.55M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 490.54K.